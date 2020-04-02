Corona virüs nedeniyle tüyler ürperten rekor kırıldı

Yeryüzünde bugün sona erdiğinde corona virüse yakalananların sayısı çok yüksek ihtimalle 1 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısı da 50 bini aşacak.

12.45 : İran'da son 24 saatte corona virüsten 124 kişi öldü, ölü sayısı 3 bin 136'ya yükseldi. İran'daki vakalar ise 21 bin 875 artışla 50 bini aşarak 50 bin 468 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı, halihazırda durumu kritik olan 3 bin 956 hasta olduğunu bildiriyor.

12.40 : İspanya'da can kayıpları son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. İspanya'da gerçekleşen 950 can kaybı, Avrupa'da şimdiye kadar bir ülkede bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm. Daha önce İtalya'da bir günde 919 hasta yaşamını yitirmişti.

İspanya'da son 24 saatte yapılan testlerin 8 bin 112'si pozitif çıktı, vakalar 110 bin 238 oldu.





12.35 : Çin’de Shenzhen şehri, kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu. Karar, corona virüs salgınının vahşi hayvan eti pazarından çıkması üzerine alındı. Yetkililer, vahşi hayvan eti tüketimi ve ticaretine karşı önlemler almaya başladı.

Kedi, köpek eti satışına getirilen yasak 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

Humane Society International (HSI) verilerine göre Asya’da yılda 30 milyon köpek öldürülüyor. Ama köpek eti yemek Çin’de çok yaygın değil. Çin halkının çoğu hiç köpek yemediklerini ve yemek istemediklerini söylüyor. Reuters’ın haberine göre Shenzhen Valisi "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" dedi.

Hayvan hakları destekçisi sivil toplum kuruluşu HSI karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. HSI Çin politikaları uzmanı Dr. Peter Li, Çin’de her yıl ortalama 10 milyon köpeğin ve 4 milyon kedinin öldürüldüğünü bu kararın hayvan ticaretinin sona erdirilmesi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.









Ayı safrası kullanımına onay

Çin, kedi ve köpek eti satışını yasaklarken, corona virüs hastalarının tedavisi için ay safrası kullanımına onay verdi. Kafesteki ayıların safraları, geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılıyordu.

Safradaki ursodeoksikolik asit, safra kesesi taşının çözülmesinde ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ama corona virüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok. Safraların alınması hayvanlar için acı verici ve rahatsız edici bir yöntem.

Hayvan hakları savunucuları Animals Asia Foundation adlı kuruluşun sözcüsü Brian Daly, AFP haber ajansına açıklamasında “Bu ölümcül virüsle mücadelede ayı safrası gibi vahşi yaşam ürünlerine bel bağlamamalıyız, virüs de vahşi yaşamdan çıkmış gibi görünüyor” dedi. Çin, Şubat ayında vahşi hayvanların ticaretini ve tüketimini yasaklamıştı.

12.30 : Olağanüstü hal ilan edilmesi çağrılarına şimdilik olumlu yanıt vermeyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, her eve ücretsiz iki maske dağıtılması kararı nedeniyle de eleştirildi.









Japonya’daki 50 milyon eve iki hafta içinde ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Başbakan Abe, "Maskeleri evlerinizdeki sabunla yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz, aniden artan talep karşısında bu iyi bir yöntem olabilir" dedi.

WisdomTree Japan adlı şirkette fon yönetici olan Jesper Koll, muhalefetin çağrılarına rağmen olağanüstü hal ilan etmeyen Abe için "Her zaman ekonomiyi önde tutan biridir" dedi.

Japonya’da Perşembe günü itibariyle teyitli corona virüs vakası 2500’ü aştı, ölü sayısı 71 olarak kaydedildi.

12.20 : Avrupa'da Covid-19 salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da, karantina ilan edilmesinden bu yana 620 bin insan işini kaybetti.









Eşi benzeri olmayan seçim

12.10 : Corona virüs salgınını neredeyse durduran Güney Kore hükümeti, 15 Nisan’daki genel seçim için hazırlıklara devam ediyor. Seçim öncesindeki iki haftalık resmi kampanya dönemi de dün başladı.

Fakat adaylar, önceki seçimlerin aksine seçmenleriyle iletişime geçmek ve bir araya gelmek için yeni dijital yöntemler bulmak zorunda. Adaylardan bazıları Seul sokaklarında her seçimde görüldüğü gibi el sıkışırken değil, metro girişlerini ve mağazaları dezenfekte ederken görüldü.

Partilerin geleneksel bir şekilde seçim öncesi yaptıkları kitlesel mitingler de bu sefer mümkün olmayacak. Siyasi partilerin en çok tercih ettiği yöntem ise seçimin başabaş geçeceğinin düşünüldüğü mahallelerde araç üzerine yerleştirilen hoparlörlerden propaganda yapmak. Genel seçimde Ulusal Meclis’in 300 üyesi seçilecek. Seçimin erteleneceğine dair spekülasyonlar çıksa da hükümet 15 Nisan tarihinin değişmeyeceğini açıkladı. Tüm seçmenlerin maske giymesi zorunlu olacak. Seçmenler sandık başında sıra beklerken aralarında en az iki metre boşluk bırakacak. Oylar el dezenfektanları ve eldivenler eşliğinde kullanılacak. Covid-19 tedavisi gören yaklaşık 4 bin hastanın da mektupla oy kullanmasına izin verilecek.









12.00 : Son dakika haberine göre, Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e ulaştı.

10.40 : Rusya'daki corona virüs vakaları bir önceki güne 771 artışla 3 bin 500'e çıktı. Reuters haber ajansı, salgının neredeyse ülkenin her bölgesine ulaştığını ancak Moskova'nın 595 vakayla başı çektiğini bildiriyor. Rusya'da 30 can kaybı gerçekleşti.

10.00 : Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir kez daha Çin'e imalarda bulunan ABD lideri Donald Trump, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar" demişti.





Çin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah isim vermeden ABD'li yetkililerin utanmazca yorum yaptıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pekin yönetiminin açık ve şeffaf bir süreç yürüttüğünü belirterek ABD'nin sağlık konularını politize etmesini bırakmasını ve kendi insanlarının sağlığına odaklanmasını istedi.

09.45 : ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesaja İran yanıt verdi.

Trump, Tahran yönetiminin Irak'taki ABD üslerine sinsice bir saldırı planladığından haberleri olduğunu belirtmiş ve İran'ı uyarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan "Savaş kışkırtıcıları tarafından tekrar kandırılmayın Donald Trump" yazarak ülkesinin dostları olduğunu ve yalnızca kendisini savunduğunu belirtti.

09.00 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının iki kat arttığını söyleyerek, salgının boyutlarına dair derin endişe içinde olduklarını belirtti.

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