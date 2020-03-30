Magazin Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Japonya’nın "Robin Williams"ı olarak nitelendirilen Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

30 Mart 2020, Pazartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Kyodo ajansının haberine göre, 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart’ta "yüksek ateş" ve "ağır zatürre" teşhisiyle Tokyo’daki bir hastaneye kaldırıldı. Şimura’nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart’ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Japonya’da büyük üzüntü yarattı

Kariyerine 1974’te "Drifters" adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD’li komedyen Jerry Lewis’den ilham aldığını söyleyen Şimura’nın ölümü, Japonya’da büyük üzüntüyle karşılandı. Temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Böyle öleceğini hayal ettiğini sanmıyorum." dedi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Şimura’nın ölümü nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, "Ulusal sınırlarının dışında Tayvan halkına verdiğin bol enerji ve kahkaha için çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

AA

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