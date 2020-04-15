Adını taşıyan et lokantaları ve ‘Salt bae’ (tuzlama) hareketiyle dünyada şöhrete ulaşan Nusret Gökçe önceki gün Kuruçeşme’de demirli 1.5 milyon TL’lik teknesine binerken görüntülendi. Yüzünü kapüşonlu montuyla gizlemek isteyen Nusret maske takmamıştı. Üstelik kaptana yaklaşarak sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı.

Habercileri tersledi

“Kurallara neden uymadınız?” şeklindeki soruları duymazdan geldi. Nusret geçen hafta da Etiler-Bebek arasında koşarken görüntülenmişti. Kendisini araçla takip eden yardımcısı “Maskeniz neden yok?” diyen habercileri terslemişti.





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