Magazin Corona virüs Nusret'in umurunda değil

Corona virüs Nusret'in umurunda değil

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Corona virüs Nusret'in umurunda değil

Geçtiğimiz hafta corona virüs kurallarına ve yasağa uymayarak teknesiyle Boğaz keyfi yapan Nusret yine kural tanımadı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Adını taşıyan et lokantaları ve Salt bae’ (tuzlama) hareketiyle dünyada şöhrete ulaşan Nusret Gökçe önceki gün Kuruçeşme’de demirli 1.5 milyon TL’lik teknesine binerken görüntülendi. Yüzünü kapüşonlu montuyla gizlemek isteyen Nusret maske takmamıştı. Üstelik kaptana yaklaşarak sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı.

Habercileri tersledi

Kurallara neden uymadınız?” şeklindeki soruları duymazdan geldi. Nusret geçen hafta da Etiler-Bebek arasında koşarken görüntülenmişti. Kendisini araçla takip eden yardımcısı “Maskeniz neden yok?” diyen habercileri terslemişti.


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