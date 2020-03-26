Vali Andy Beshear, toplanma yasağına rağmen gençler tarafından düzenlenen parti için "Yenilmez olduklarını düşünüyorlardı. Sosyal mesafe kurallarını bilerek hiçe saydılar. İşte bu beni çıldırtıyor" dedi. Beshear, testleri pozitif çıkan kişi ve partiyle ilgili başka ayrıntı vermedi. Çin'den gelen veriler hastalığın özellikle 60 yaş üstündekiler ve başka sağlık sorunları olan kişiler için daha ağır ve ölümcül olabileceğine işaret ediyor.





Milenyum kuşağına uyarı

Ancak dünyanın her yerinde uzmanlar virüse yakalanan fakat belirti göstermeyen kişilerin hastalığı başkalarına geçirebileceğine dikkat çekerek milenyum kuşağı ve daha küçük yaştakilerin sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor. Dahası Çin'den gelen verilerle yapılan modellemeler, hastalığın ilk başta hızla yayılmasına hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcıların neden olmuş olabileceğini gösteriyor.

ABD'de virüse yakalanan gençlerin sayısının Çin'dekinden daha fazla olduğu belirtiliyor.



