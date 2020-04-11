Corona virüs romantizmi

İngiltere'nin Somerset bölgesindeki Taunton kasabasında ikamet eden 66 yaşındaki Gail Blackwell isimli kadın, bir arkadaşıyla Kenya´da safari turu yapmayı planlıyordu, ancak corona virüs salgını nedeniyle tur iptal oldu. Yaşlı kadının kocası Eric ise bu durum karşısında, bahçedeki çalıları budayarak eşi için yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan bir fil yaptı. Ayrıca Eric´in çalıları budayarak yaptığı file diş taktığı ve ‘Nellie´ ismini verdiği belirtildi.

Yerel medyaya konuşan Gail "Kenya´ya gitmek için sabırsızlanıyordum, ancak corona virüs nedeniyle her şey iptal oldu. Hayvanları seviyorum, filler ve zürafalar benim favorim. Onları vahşi doğada görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.

DHA



