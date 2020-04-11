Dünya Corona virüs romantizmi

Corona virüs romantizmi

Dünya

Corona virüs romantizmi

İngiltere´de Eric Blackwell (72) isimli bir kişi, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eşi Gail´in (66) Kenya seyahati iptal olunca eşine, bahçedeki çalıları budayarak bir ‘fil´ yaptı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 18:50 Son Güncelleme:
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İngiltere'nin Somerset bölgesindeki Taunton kasabasında ikamet eden 66 yaşındaki Gail Blackwell isimli kadın, bir arkadaşıyla Kenya´da safari turu yapmayı planlıyordu, ancak corona virüs salgını nedeniyle tur iptal oldu. Yaşlı kadının kocası Eric ise bu durum karşısında, bahçedeki çalıları budayarak eşi için yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan bir fil yaptı. Ayrıca Eric´in çalıları budayarak yaptığı file diş taktığı ve ‘Nellie´ ismini verdiği belirtildi.

Yerel medyaya konuşan Gail "Kenya´ya gitmek için sabırsızlanıyordum, ancak corona virüs nedeniyle her şey iptal oldu. Hayvanları seviyorum, filler ve zürafalar benim favorim. Onları vahşi doğada görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.

DHA


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