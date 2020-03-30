Corona virüs salgınında ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat!

Corona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündeme oturdu. İnternette ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği ise, insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Birol Baytan ayakkabı ve terlik temizliğini bu süreçteki önemine değindi.

Evde kullandığımız terliklerin temizliği ile ilgili ne yapabiliriz?

Dışarıda kullandığımız ayakkabı ve terliklerle eve girmemek bu konuda son derece önemli. Evde kullandığımız terlikleri 90 derecede yıkamak, sık sık temizlemek alabileceğimiz önlemlerden.

Ayakkabı ve terlik temizliğinde nelere dikkat etmeliyiz?

Covid 19 yeni bir virüs yaklaşık 4 aydır tanıdığımız bir virüs. Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Ayakkabılar ile eve girmemek, evde kullandığımız terlikleri dezenfekte etmek, oldukça önemli çünkü birçok insan terlik konusunda dikkat etmiyor ve virüsleri eve taşıyabiliyor.

Ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat en çok zeminde yaşıyor

Corona virüs cansız nesnelerde terlik ve ayakkabılarımızda ne kadar süre yaşamını sürdürüyor?

Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var.

Corona virüs hangi maddelerde daha uzun süre varlığını sürdürüyor?

Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir.

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