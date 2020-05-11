Corona virüs salgınında iki iyi haber açıklandı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında corona salgınıyla ilgili olarak "Haftaya size iki güzel haber duyurarak başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun iyi haberlerinden birincisi, corona vakalarındaki düşüş, ikincisi ise Rusların yaptığı son araştırma.

İşte Müftüoğlu'nun yazısının ilgili kısmı:

Bir not: Size iki iyi haberim var

Rehavete kapılmayacağınızı, ipin ucunu bırakıp ‘sürece MİM koyma kararınızı’ sürdüreceğinizi, ‘mesafe, izolasyon, maske’ konularında taviz vermeyeceğinizi düşünerek haftaya size iki güzel haber duyurarak başlıyoruz...

İyi haber 1: Rakamlar düşüyor

Son birkaç gündür salgın rakamları bize ‘Önünüz açık!’ diyor. Günlük hasta sayımız yavaş da olsa düşüyor, vaka artış hızımız da yeni hasta sayımız da bugüne kadar ulaştığımız en düşük rakamları gösteriyor. Günlük vaka artış oranımız ‘1.1’i gördü. İyileşen hasta sayımız her gün artıyor. Aktif hasta rakamlarımız 40 binlerin altını zorluyor. Kısacası gidişimiz iyi.

İyi yoldayız. Yeter ki rehavete kapılmayalım, yeter ki tedbiri elden bırakmayalım.

İyi haber 2: Bu virüs sıcağı sevmiyor

Haber kanalı Sputnik’ten gelen şu bilgi de iç rahatlatıcı: Rusya İnsan Sağlığı Kurumu, yeni tip korona virüsün 30 derecenin üzerindeki hava koşullarında bulaşıcı aktivitesini kaybettiğini açıklamış. Aynı açıklamada ‘güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüse güç kaybettirdiğinin’ altı çizilmiş...

Okur sorusu: Verem aşısı salgında bizi koruyabilir mi

Veremden korunmak için uygulanan BCG aşısı, ‘doğal bağışıklık sistemini’ uyararak virüslerle oluşan solunum yolu enfeksiyonlarında bizim için ‘koruyucu bir şemsiye’ görevi yapabiliyor. Ayrıca pandeminin coğrafyasını inceleyen uzmanlar, ‘BCG aşısının zorunlu olduğu ülkelerde’ salgının daha az zayiatla atlatıldığına işaret ediyorlar.

Diğer taraftan, yeni geliştirilen özel ve farklı bir BCG aşısının (VPM 1002) bağışıklık sistemini harekete geçirerek yeni corona virüs gibi virüslerle oluşan enfeksiyonları zayıflatabileceğini gösteren kanıtlara da ulaşıldı.

Bir soru: Virüsün gücü azaldı mı?

Sadece Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük raporlar değil, sahada bizzat çalışıp ter döken hekim arkadaşlarımdan da iç açıcı haberler var. Dün onlardan biriyle, tecrübeli KBB uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir ile konuştum. Süreyya Hoca salgının ilk gününden bu yana sahada ve dün bana bakın neler anlattı:

Virüsün bulaştırma yeteneği ilk günlerde 1’e 16 idi, şimdilerde ise en fazla 1’e 1 gibi görünüyor. Anlaşılan o ki iyi yönde bir mutasyon söz konusu ve bu virüsün hasta etme yeteneğini azaltıyor. Tedbirleri bırakmaz isek salgında bundan sonrasında işimiz daha kolay gibi görünüyor.

Dr. Şeneldir’in görüşlerini onaylayan, onunla aynı kanaatte olan daha pek çok uzman var. Benim kanaatim de bu yönde.

Umalım ki öyle olsun...

Hürriyet

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