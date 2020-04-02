Corona virüs sendromunun ilacı evcil hayvanlar

Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, Almanya ve Avustralya’da evcil hayvan ve insan sağlığı ilişkisi üzerine yapılan ‘Headey B&Grabka MM’ araştırmasına değindi. Özçetin, "Asıl tehlike coronanın kendinden çok toplumlar, insanlar üzerinde oluşturacağı psikolojik etki. Yakın zamanda literatürde adı konulmamış yeni bir hastalık ortaya çıktı; Corona Anksiyetesi veya Corona Sendromu. Maalesef bu hastalık virüsten çok daha hızlı yayılıyor ve çok daha fazla sayıda insanı etkisi altına almaya başladı. Bize okulda veteriner hekimliği mesleği anlatılırken hocalarımızın üzerinde en çok durdukları konu koruyucu hekimlikti. Yani hasta olunmadan hastalığın oluşumunu önleme" dedi.

"Kedi köpek giren eve doktor girmiyor"

Dr. Tarkan Özçetin sözlerini şöyle sürdürdü:

Olası hastalığın oluşumunu önlemek için bize en büyük destek evcil dostlarımızdan, kedi köpeklerimizden gelecek. Ama nasıl? Aslında cevap yüzlerce bilimsel çalışmada yayınlanmış. İşte bunlardan birisi Almanya’da yapılıyor. Evet, korona ile en başarılı mücadeleyi veren ülke, Almanya. 1996-2001 yıllarını kapsayan beş yıllık çalışmaya 9 binden fazla kişi katılıyor. Sonuç: Evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre çok daha az doktor ziyaretine ihtiyaçları olduğu yönünde çıkıyor. Yani kedi, köpek giren eve doktor girmiyor.

Nasıl fayda sağlıyor?

Dr. Tarkan Özçetin, "Peki bunun korona ile ne alakası var derseniz cevap oldukça basit: Coronaya karşı en etkili silah vücudumuzun bağışıklık sistemi ve bu sistem evcil dostlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığımıza olumlu etkilerinin sonucu güçleniyor, güçlü kalıyor" dedi.





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