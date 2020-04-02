Corona virüs sırasında gözlük ve lens kullanımına dikkat

Corona virüsü ilk olarak 1 Aralık.2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa süre içinde bütün dünyaya yayıldı. 16 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü(WHO) corona virüsü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan etti. Wuhan’da çalışan ve göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Li Wenliang,salgın hastalığı fark eden, ilgili makamları ve meslektaşlarını uyaran ilk kişi. 34 yaşındaki doktor hastalığı belirti göstermeyen bir hastasından almış ve ne yazık ki hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı oldu.

Covid -19 temas yoluyla gözden de bulaşabiliyor

İnsandan insana geçişin diğer viral hastalıklarda olduğu gibi damlacık enfeksiyonu veya virüslü yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız ve buruna götürülmesi sonucu mukosa yolu ile olduğunun bilindiğini belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Zerrin Tuncer, corona virüsünün diğer virüslerden en önemli farkının aerosol veya temas yolu ile gözden de bulaşabilmesi olduğunu vurguluyor. Bu nedenle kişisel el temizliği yanında ellerin ağız, burun ve göze götürülmemesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Gözde kızarıklık bazen ilk belirti olabiliyor

Op. Dr. Zerrin Tuncer; hastalığın en sık görülen belirtilerinin sırasıyla ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı olmakla birlikte, tipik olmayan şekilde bulgular verebileceğini, nadir de olsa gözde kızarıklık ve konjonktivitin ilk belirti olabileceğini söylüyor. Çin’de konjonktiviti olan Covid-19’lu hastaların gözyaşı örneklerinde virüsü taşıdıkları izlenmiş, belirtiler arasında konjonktiva kızarıklık oranının yüzde 0.08 olduğu bildirildi.

Salgın sırasında gözlük ve lens kullanını

Op. Dr. Zerrin Tuncer, Covid-19 salgınının tedavisinde antiviral ilaçların etki göstermediğinin bilindiğini ve bu sebeple bireysel korunmanın hem hastalığa yakalanmama, hem de yakınlarımıza hastalığı taşımama açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Korunmanın birinci aşamasında izole kalmanın ve taşıyıcı veya enfekte olan kişiler ile temas edilmemesinin çok önemli olduğu biliniyor.Diğer önemli aşamada ise bilinçli el yıkamak ve elleri yüze ve gözlere götürmemek olduğu vurgulanıyor.

"Bu durumda gözlük ve lens kullanımı ayrı bir önem taşımakta.Gözlük kullananlar için gözlükler bir yandan aerosol yolu ile bulaşmada kalkan görevi görebileceği gibi, diğer yandan sık sık eller ile gözlüğe dokunuluyorsa enfeksiyon kaynağı da olabilir. Benzer şekilde kontakt lensler, lens kullanmayan kişilerde olduğu gibi gözlerimiziaerosol yolu ile bulaşmaya açık hale getirebildiği gibi,enfekteeller ilegözlüğe dokunma riski olmadığı için avantaj sağlayabilir. Kontakt lens kullanmak zorunda olanlar için lensleri takmadan ve çıkarmadan önce ellerin en az 20 saniye sabunlu su ile dikkatlice yıkanması çok önemli. Kontakt lens kullanırken kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerekir" diyen Tuncer, bu günlerde günlük kullan-at lenslerindaha az risk taşıdığını belirtiliyor.Her durumda hastalıktan korunmamızda en önemli rolü oynayacak iki etkenden biri kişisel güvenli mesafeyi korumak, diğeri ellerimizi bilinçli yıkamak olacağını akıldan çıkarmamak gerekir.

Paniğe kapılmadan hijyen kurallarını önemseyelim

Hastaların %81’i enfeksiyonu hafif olarak geçirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda geçirilen SARS salgınında ölüm oranı %9,6 iken, Dünya Sağlık Örgütünün 3 Mart 2020’de yaptığı açıklamada Covid-19 ile ölüm oranının %3,4 oranında olduğu belirtildi. Corona virüsü artık tanıyoruz, nasıl yayıldığını ve sabun, deterjan,alkol ve 1/5 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile etkisiz hale geldiğini biliyoruz diyen Dr. Zerrin Tuncer, paniğe kapılmadan kendimizi izole etmemizin, ellerimizi sık sık bilinçli bir şekilde yıkamamızın bu virüsün bize bulaşmasına, dolayısı ile çevremize bulaştırmamıza engel olacağını, salgının yayılmasının ancak bu şekilde önlenebileceğini belirtiyor.

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