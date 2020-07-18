Türkiye Corona virüs sivrisinekler yoluyla bulaşabilir mi? Araştırma sonuçlandı

Corona virüs sivrisinekler yoluyla bulaşabilir mi? Araştırma sonuçlandı

Türkiye

Corona virüs sivrisinekler yoluyla bulaşabilir mi? Araştırma sonuçlandı

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsün insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü ve sivrisineklerin koronavirüs bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmanın ayrıntıları, 'Scientific Reports' dergisinde yayımlandı. 

Araştırmada, yeni tip corona virüsün 'Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus' diye anılan üç yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi. 

Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veriyi ortaya koyması bakımından bir ilk" değerlendirmesini yaptı. 

Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

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