Corona virüs sonrası sigorta sektörü

Türk Reasürans A.Ş.’nin kurulması, SDDK(Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu) kuruluş çalışmaları ve kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinin gündemde olduğu dönemde ortaya çıkan salgın her sektörün olduğu gibi sigorta sektörünün dinamiklerini de etkiledi.

Sektörde yaşanan gelişmeleri ve Covid-19 sonrasını değerlendiren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür ‘’Covid-19, sektörümüz için de bir yüzleşme fırsatı sundu bize. Hayatımızda bunca risk varken neden sadece trafik sigortası konuşarak sektörümüzü kısıtlıyoruz? diye sormalıyız kendimize. Sağlık sigortaları, kar kaybı sigortaları, devlet destekli alacak sigortaları, siber saldırı sigortaları, yönetici sorumluluk sigortaları gibi ürünleri konuşmalıyız artık. Dijital sigortacılığın ve mesafeli satışın öneminin bir kez daha anlaşıldığı şu günlerde sektörü ileriye taşıyacak uygulamalara yönelmeliyiz. Sigortacılık trafik sigortasından ibaret değildir.’’ dedi.

Banka şubeleri sektöre zarar veriyor

Pazarı derinleştirmek için farklı ve yeni ürünlere yoğunlaşmak gerektiğini vurgulayan Selcen Gür ‘’Hem banka dışı finansal kesimi büyütmeyi amaçlıyoruz hem de hala banka şubelerinin kredi enstrümanını kullanarak sigortacılık yapmalarına göz yumuyoruz. Burada hem çelişki hem de haksız rekabet var. Bankacılar sanayicilere kredi verirken sigortalarını da yapmak için üsteliyorlar. Biz brokerler olarak maalesef meslektaşlarımızla değil bankacılarla rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Sonra da banka şubeleri aracılığıyla eksik ve yanlış kesilen bu poliçeler müşterinin hasarını karşılamayınca hem müşteriler hem de sektör olarak bizler mağdur oluyoruz’’ şeklinde açıklamada bulundu.

Normalde salgın hastalıklar sağlık teminatlarına dahil olmamasına rağmen sigorta şirketlerinin sigortalıları mağdur etmemek için salgının ilk haftalarında çok özel bir karara imza attığını ifade eden Gür ‘’Sigorta şirketlerimiz sigortalılarımızı yarı yolda bırakmadı. Hem Covid-19 kapsama alındı, hem poliçe vadeleri esnetildi hem de bu süreçte pek çok özel indirim ve kolaylıklar sunuldu. Bunlar, sigortalıyı odağına alan kıymetli katkılardır. Sigortacılık müşteriyi ve hizmeti önceliğine koyarak yapılır, işi sigortacılık olmayanlara aylık satış hedefi baskısı yaparak değil.’’ dedi.











