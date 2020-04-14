Corona virüs stresi mide rahatsızlıklarını artırıyor

Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof.Dr. Vedat Göral, Kovid-19 nedeniyle oluşan stres ortamının mide asidini arttırdığını kaydetti. Göral, "Özellikle bu dönemde oluşan endişeli ortam kişilerde ülser belirtilerinin çoğalmasına ve gizli gastrite de neden olabilir. Bu rahatsızlıkları yaşıyorsanız doktor kontrolünde mide koruyucu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra acılı, baharatlı ve biberli gıdalardan uzak durmalısınız. Ağrı kesici alınacaksa sadece parasetamol grubu ağır olmayan ilaçlar tercih edilmelidir." bilgisini paylaştı.

Corona virüse yakalanan kişilerde mide ağrısı, bulantı ve ishal olabileceğini bildiren Göral, "Corona virüs mide mukozasında hastalık yapabiliyor. Ağır yemek ve ağır ilaçlardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca, bu dönemde immün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar ise, dikkatli olmaları, ilaçlarının doz ayarlaması için mutlaka, hekimleri ile görüşmelidir." uyarısında bulundu.

Pandemi döneminde ekmek, hamur işi ve büyük porsiyonlarda yeme refleksinin oluştuğunu söyleyen Göral, şunları kaydetti: "Karantinada hareketsizlik ve aşırı kalorili beslenme, karaciğerde yağlanmaya, yağlanma varsa derecesinin artmasına, şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliğine neden oluyor. Bu dönemde özellikle safra taşı olanların yağlı, çikolata ve yumurtadan uzak durmaları gerekiyor. Acil olmayan ameliyatların bile ertelenebildiği pandemi döneminde bilinçsiz gıda tüketimleri tehlikeli olabilir."

Özellikle psikolojik kökenli hastalıklara sahip kişilerin kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Göral, "Ülseratif kolit, crohn, mutsuz barsak veya huzursuz barsak hastalığı olan kişiler karantina döneminde bozulan psikolojik durum kişilerde barsak şikayetlerinde artmaya, karında ağrı, ishal veya kabızlığa neden olabilir. Bu dönemde, gerekirse psikolojik danışmanlık ve ilaç almaları faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

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