Magazin Corona virüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu

Corona virüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu

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Corona virüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, corona virüs şüphesiyle geçen hafta yattığı hastaneden gece yarısı taburcu olarak evine döndü.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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Corona virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı.

Hürriyet'in haberine göre; gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00’te çıkış yapan 36 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekildi.

Karantinaya devam

Tatlıtuğ, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek.

Hastane sürecinde ünlü oyuncunun yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Tatlıtuğ, organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle Tatlıtuğ'un tedavisine destek olacak.


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