Corona virüs salgınında ağız ve diş bakımının önemi nedir?

Her birey ağız ve diş sağlığına maksimum önemi göstermeli. Günde 2 kez en az 2 dakika dişlerin tüm yüzeyi fırçalanmalı, arayüz temizliği için fırçalamadan önce günde 1 kez muhakkak diş ipi ya da ağız duşu uygulaması yapılmalı. Gün içerisinde tuzlu suyla ağız ve boğaz gargarası da dişeti sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Yüksek tansiyonu olanların tuzlu su yerine ağız bakım sularını tercih etmesi önerilir. Tüm bu önlemler hem rutinde bizi diş ve dişeti hastalıklardan korur hem de corona virüsün en önemli bulaşma yollarından biri olan ağızın virüslere açık bir konak olmasının bir nebze de olsa önüne geçer.

Corona virüs sürecinde diş tedavisine nasıl devam edilmeli?

Diş hekimliğinde acil tedavi olarak tanımlanan ve ertelenmesi pek mümkün olmayan ağrı vb. gibi tedavileri olabilecek en pratik şekilde bitirilmeli. Aciliyet gerektirmeyen işlemler bu süreçte ertelenmeli. Çapraz enfeksiyon dediğimiz bu durumu önlemenin en etkili yolu ertelenebilir tüm tedavilerimizi ertelemek ve sosyal mesafelendirmeye riayet etmek olur. Acil diş tedavileri durumunda kliniğe gelen hastaların konumlandırılması da bu süreçte önemli. Ayrı bir kat ve ayrı bir bekleme salonuna alınarak bekletilen her hastanın sosyal mesafe konumlandırılmasına göre birbirlerine temas etmeyecek tedavi odalarına alınır. Yoğunluğa sebebiyet vermemek adına acil randevu saat aralıkları bu şekilde organize edilir. Klinik düzenli aralıklarla havalandırılarak, bekleme salonları, tedavi alanları, lavabolar dezenfekte edilir.

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Bir diş hekimi olarak ağız gargarasının önemi her noktada vurgulamak önemli. Vatandaşların bireysel olarak uygulayabileceği kişisel bakımı artırmak ve devletin uygulayacağı karantina kuralları bu süreçte uyum sağlamak çok önemli bir husus. Ama bunlardan daha da önemlisi, geçmiş pandemik vakaların üzerine yapılan çalışmalar gösterdi ki sosyal mesafelendirme en etkili yöntem. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın çağrılarına kulak verelim. Eğlence ve alışveriş merkezlerinden uzak duralım. Havasız alanlarda uzun süre kalmayalım. Temel ihtiyaçlar haricinde mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamalı, bu süreci bilinçli bir şekilde yöneterek sağlıklı günlere geri dönme en büyük temmenimiz.

Ortodoni Uzmanı Dr. Cihan Çapan

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