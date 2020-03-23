Ülkemizde etkisi devam eden corona virüs salgınından korunmak için önlem almak oldukça önemli. Birçoğumuzun merak etti corona virüs suyla bulaşır mı sorunun cevabını Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof Dr Bahadır Ceylan yanıtladı.

Corona virüs suyla bulaşır mı? Suyu hangi şişeyle tüketmemiz gerekir?

SARS ve corona virus, bu iki virüs, en sık hasta kişilerin öksürmesi sırasında havaya karışan damlacıklar içinde taşınarak diğer insanların solunum yoluna ulaşır ve infeksiyonu başlatır. Bazen hastaların solunum damlacıkları ile kirlenmiş yüzeyler ellendiğinde eller yoluyla da ağız, burun ve göz gibi bölgelerimize bulaşarak infeksiyon başlayabilir. Bu virüs dışkıda bulunmakla birlikte su ile sindirim sistemimizden bulaşmamaktadır. Ancak size damacana veya pet şişeyi veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini kontamine etmişse sizin elinizde kirleneceğinden elinizi ağız, burun ve göz gibi yerlere götürürseniz sizede virus bulaşabilir. Bu nedenle damacana ve pet şişeleri eve getirdiğimizde sabun ve suyla yıkamak bulaşma açısından alınabilecek bir önlemdir.

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