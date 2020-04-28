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Türkiye Corona virüs tanısında laboratuvar sayısı yükseldi

Corona virüs tanısında laboratuvar sayısı yükseldi

Türkiye

Corona virüs tanısında laboratuvar sayısı yükseldi

Corona virüs tanı laboratuvarı sayısı 73'ten 114'e yükseldi.

28 Nisan 2020, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisiyle Covid-19 hastalığında semptomlardan herhangi biri görülen kişilere tanı testi yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese aynı şekilde corona virüs testi uygulanıyor. 19 Mart'ta ilk açıklanan corona virüs tablosuna göre bin 981 kişiye test uygulandı. Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, Mart sonunda 15 bin 422'ye, Nisan ayında ise 40 binlere ulaştı. Toplam test yapılan kişi sayısı ise 700 bini geçti.

Test sayısındaki artışın en büyük sebebi laboratuvar sayısının artırılması oldu. Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk zamanlarda Halk Sağlığı Laboratuvarında Kovid-19 testleri çalışılırken, bakanlık bu sayıyı daha sora 44 ilde 73 laboratuvara çıkardı. Son olarak 21 ilde 31 tanı laboratuvarı daha faaliyete geçti. Böylece 'Kovid-19' tanı laboratuvarı sayısı 65 şehirde 114'e yükselmiş oldu. Sadece Ağrı, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Mardin, Nevşehir, Uşak, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye'den çevre illere numune gönderildiği, bakanlığın bu illerle ilgili de çalışma yürüttüğü bildirildi.

Corona virüs testi izni verilen laboratuvarların olduğu iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Van.

DHA

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