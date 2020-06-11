Corona virüs taşıyan 2 kuaför 140 kişiye temas etti! İşte sonucu

CNN'de yer alan habere göre Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan iki kişinin çalıştıkları dönemde Covid-19 taşıdıkları ve 140 müşteriyle temas ettikleri açıklandı.

Corona virüs taşıyan kuaförlerin temas ettiği 140 müşteri ve 7 iş arkadaşından 46 kişinin yaptırdıkları testin sonucu negatif çıktı. Geri kalan kişiler virüsün 14 günlük kuluçka süresini karantinada geçirdi.

Yetkililer, test yaptırmadan karantina süresinin dolmasını bekleyen tüm müşterileri belirti gösterip göstermediklerini öğrenmek amacıyla günde iki kez olmak üzere telefonla aradı.

Olay kaynaklı yeni vaka yaşanmadı

Bölge sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Covid-19 taşıyan kuaförler kimseye virüs bulaştırmadı.

Durum yakından incelenecek

Yetkililer durumun umut verici olduğunu, bu olay özelinde incelemeler yaparak virüsle ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceklerini söylediler.







