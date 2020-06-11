Corona virüs taşıyan 2 kuaför 140 kişiye temas etti! İşte sonucu
ABD'nin Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan iki kişinin çalıştıkları dönemde Covid-19 taşıdıkları ve 140 müşteriyle temas ettikleri açıklandı. Sonuç ise herkesi şaşırttı.
11 Haziran 2020, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
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CNN'de yer alan habere göre Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan iki kişinin çalıştıkları dönemde Covid-19 taşıdıkları ve 140 müşteriyle temas ettikleri açıklandı.
Corona virüs taşıyan kuaförlerin temas ettiği 140 müşteri ve 7 iş arkadaşından 46 kişinin yaptırdıkları testin sonucu negatif çıktı. Geri kalan kişiler virüsün 14 günlük kuluçka süresini karantinada geçirdi.
Yetkililer, test yaptırmadan karantina süresinin dolmasını bekleyen tüm müşterileri belirti gösterip göstermediklerini öğrenmek amacıyla günde iki kez olmak üzere telefonla aradı.
Olay kaynaklı yeni vaka yaşanmadı
Bölge sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Covid-19 taşıyan kuaförler kimseye virüs bulaştırmadı.
Durum yakından incelenecek
Yetkililer durumun umut verici olduğunu, bu olay özelinde incelemeler yaparak virüsle ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceklerini söylediler.