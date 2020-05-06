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Türkiye Corona virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşıyor

Corona virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşıyor

Türkiye

Corona virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşıyor

Uşak'ta corona virüs tedavisi gören 23 yaşında 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, karnındaki bebeği ise yaşama tutundu.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 15:31 Son Güncelleme:
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Uşak’ta bir süredir corona virüs (Covid-19) tedavisi gören 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadının bebeği sezeryanla alınırken, genç kadın doğumdan bir süre sonra ise hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre il merkezine bağlı İlyaslı köyünde ikamet eden M.S. (23) adlı kadın, corona virüs (Covid-19) şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıkan 8 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden kadının tedavisi esnasında sezeryanla doğumu gerçekleştirildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Doğumun ardından tedavisine bir süre daha devam edilen genç kadın 24 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.

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