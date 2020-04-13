Magazin Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul taburcu oldu

Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul taburcu oldu

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Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul taburcu oldu

Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, korona virüs tedavilerinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu.

13 Nisan 2020, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Corona virüse yakalanan ve tedavisine bir süre yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul, virüsü yendi. Akkul'un salgını yenmesi de virüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu. Corona virüsü yenen sunucu hastaneden taburcu edildi.

Corona virüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul’un hastalığı yendiğini duyurmuştu. 

https://www.instagram.com/p/B-7eX0YFvA2/?utm_source=ig_web_copy_link

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