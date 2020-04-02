Pop sanatçısı Demet Sağıroğlu’nun “Yaşadım Saydın mı?” isimli yeni single’ının çıkış tarihi, gördüğü corona virüs tedavisi nedeniyle, ertelendi. Yapımcı Hakan Eren, 3 Nisan’da dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluşacak olan “Yaşadım Saydın mı?” isimli single çalışmasının çıkış tarihini erteledi.

Eren: “Demet’in tedavisine başlandı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Bir süredir NewYork’ta yaşamakta olan ünlü şarkıcı, uzun süren bir hastalık yaşadığını ve çevresindeki sevdiklerinin endişe etmemesini istemişti.

Sağıroğlu corona virüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum Test yaptırmadım.Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim.



