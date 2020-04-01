Türkiye Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye

Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:49 Son Güncelleme:
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Corona virüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu’nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.



Türkiye'de ilk corona virüs vakalarına bakmıştı

Türkiye'de ilk corona virüs vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu duyurmuştu.

Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti. Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söylemişti.

DHA

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