Magazin Corona virüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi!

Corona virüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi!

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Corona virüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, sinema ve dizi oyuncusu Toygun Ateş’in film çekimleri esnasında corona virüse yakalandığını ve entübe edildiğini açıkladı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Onur Akay, 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş’in film çekimleri esnasında corona virüse yakalandığını ve entübe edildiğini duyurdu. Akay, “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi’nde yattığını söylediler. Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim” ifadelerini kullandı.

Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

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