Dünya Sağlık Örgütü’nün, Kovid-19 hastalarına hidroksiklorokin reçete edilmesini geçici süreyle durdurmasının ardından, Fransa İlaç Kurumu’nun da aynı kararı alması soru işaretleri yarattı. Türkiye’de ise hidroksiklorokin konusunda ilk uyarının, pandeminin ilk döneminde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) uzmanları tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Uzmanların 21 Mart’ta yaptıkları açıklamada, “Sıtma tedavisinde kullanılmakta olan hidroksiklorokinin Kovid-19’lu hastalarda virüs yükünü azalttığına ve hastalarda olumlu sonuçlara yol açtığına dair çalışmalar, yöntemsel açıdan oldukça sınırlıdır. Bazı araştırıcılar, bu ajanların Kovid-19 profilaksisinde (hastalık öncesi önlem amaçlı) kullanılabileceğini ortaya atmışlardır. Bu ajanların Kovid-19 profilaksisinde işe yaradığına dair hiç bir çalışma yapılmamıştır. Her gün her dakika çok sayıda, eksik, yetersiz ve yanlış bilgi bombardımanı altındayız” denilmişti.

Türk Tabipler Birliği Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu da 14 Mayıs’ta yayınladıkları iki aylık değerlendirme raporunda ise hidroksiklorokin tedavisinin etkinliğine yönelik çalışma sonuçlarının çelişkili olduğu vurgulanmıştı:

Hidroksiklorokin tedavisinin hangi hastada, hangi dozda ve ne kadar süre ile verilmesi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. DSÖ, Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin tedavisinin dozu ve süresi ile ilgili olarak net bir öneride bulunmamıştır. Hidroksiklorokin taşikardiye neden olabilir. Özellikle ileri yaştaki olgularda bu risk daha yüksektir.

Prof. Dr. Önder Ergönül öncülüğünde yapılan son araştırmanın sonuçlarında ise Türkiye’den 3 Kovid-19 hastasının hidroksiklorokin kullanımına bağlı kalp sorunu yaşadıkları, vakalar üzerinden ortaya konuldu. ‘Hiçbir spesifik ilacın şu anda tedavi için etkili olduğunun kanıtlanmadığı’ tespitinde bulunulan araştırmada şu bilgiler paylaşıldı. “Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, iltihap önleyici etkileri nedeniyle romatizmal hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada yazarlar, azitromisin ile veya azitromisin olmadan hidroksiklorokin kullanımının Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalarda mekanik ventilasyon riskini azalttığına dair bir kanıt bulamamıştır. Sadece hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalarda toplam mortalitenin arttığını ilişkilendirdiler.

Sonuç olarak, pandeminin dördüncü ayında, tartışmalar devam etmektedir. Kullanılırsa, ilaca bağlı kardiyak aritmilerin gelişme riski nedeniyle hastalar yakından izlenmelidir. Kovid-19 için hidroksiklorokin kullanırken başlamadan önce bir temel EKG’ye ve 3. gün EKG’ye sahip olmanız önerilir” bilgileri paylaşıldı.

Milliyet- Mert İnan

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