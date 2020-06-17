Corona virüs tedavisinde kullanılan ilacın maliyeti belli oldu

Dünyada devam eden corona virüs salgınıyla ilgili olarak her gün yeni vaka ve ölüm haberleri gelirken bilim insanları da bir yandan Covid-19 için ilaç ve aşı bulma çalışmalarına devam ediyor. Dün gelen sevindirici haberde İngiltere'de corona virüs ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırmanın "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır corona virüsü hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği aktarıldı.

Habere göre uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül corona virüsü ile savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

İlacın maliyeti dikkat çekiyor

Deksametazon adlı ilaç, mevcut tedavilerin corona virüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında steroid tedavisinin corona virüs hastalarında etkili olduğunu söyledi. DSÖ, 'dexamethasone' adlı ilacın corona virüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti. Oxford Üniversitesi de yaptığı açıklamada 2 bin hasta üzerinde denenen steroidin corona tedavisindeki en etkili ilaç olduğunu söyledi. Ucuz maliyetli dexamethasone tedavisinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu ifade edildi.

Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilacını maliyetinin düşük olması ve fiyatının ucuzluğu tüm dünyada herkes tarafından ulaşılabilecek olmasını sağlayacak. İlaçla ilgili araştırmalarda yer alan Prof. Martin Landray 'dexamethasone' ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.

Landray, " İlacın açık ve net bir faydası olduğunu gördük. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline (40 TL) mal oluyor” dedi.





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