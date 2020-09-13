Corona virüs tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu kamerada

Hindistan’da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu. Hindistan ekonomisi, corona virüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor.





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Korona virüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu.

Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti. Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu.

Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı. Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.