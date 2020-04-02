Corona virüs teftişinda vatandaşlara bağıran Uşak Valisi konuştu

İşte Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberi:

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın ‘sosyal izolasyon’ teftişinde kullandığı ifadeler tepki çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen ve tedbirleri inceleyen Kocabıyık, birbirlerine çok yakın bir gruba yönelik, ‘Sosyal mesafeyi ayarla, bak çok dip dipe insanlar, düzelt, herkes hadi!’ İfadelerini kullanmıştı. Kocabıyık, yanındakilere ‘Bankada, PTT’de işi olanlara izin verilecek. Onun dışında herkese para cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya’ diye talimat vermişti.

"Görevlileri uyardım"

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Vali Kocabıyık yazılı bir açıklama yaptı.

“Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola... Dün İsmet Paşa Caddesi’nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil.”



