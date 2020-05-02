Corona virüs televizyona ilgiyi artırdı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, salgının medyaya etkilerini değerlendirdi.

Ülkelerin, günümüzde internet televizyonuna kaydığını aktaran Gürsoy, Türkiye’nin herhangi bir ücret ödemeden izlenen açık televizyonculukta dünya birincisi olduğunu aktardı.

Corona virüs salgını sürecinde, halkın bütün bilgiyi haber kanallarından aldığını söyleyen Gürsoy, böylece haber kanallarına olan güvenin arttığını ve izlenme oranlarının yükseldiğini vurguladı.

Televizyon ve radyo gibi geleneksel medyanın corona virüs gibi insani kriz dönemlerinde en önemli aktör olduğunu söyleyen Gürsoy, “Halkın haber alması, bilgiye ulaşması, duyarlılığın oluşması medya aracılığıyla oluyor. Bu dönem radyo ve televizyonlarımıza olan güvene olumlu yansıdı. Özellikle haber kanallarımızın etkisi de arttı” dedi.

Dünya genelindeki televizyonların içeriğinin yüzde 70’ini iç yapımların oluşturduğunu söyleyen Gürsoy, “İthal edilen içeriklerden yüzde 25’i Türkiye’den karşılanıyor. Rakamlar, Avrupa Birliği (AB) kuruluşu EuroData’ya ait, yüzde 25 ciddi bir rakam. İçerik üretmede ne kadar iddialı olduğumuz gösteriyor. Maalesef corona virüs salgını nedeniyle dizi setleri ara verdi, bir takım çıkış yolları aranıyor. Bazı yönetmen ve yapımcılar çekim mekanlarını evlere taşıyarak, senaryoyu farklılaştırarak evde içerik bekleyen insanların taleplerini karşılamaya çalışıyor” diye konuştu.