Corona virüs test ücretleri nasıl geri alınacak?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Covid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi. Bakanlık, corona virüs hastalarını saptamak için yapılan PCR testlerinde ücretin 250 lira olarak belirlendiğini, bu fiyatın üstünde yapılan testlerde ücret iadesi gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Ücretin tamamını isteyebilirler"

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu," Testi pozitif çıkan vatandaşların ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler." dedi.

Vatandaşların ücret iadelerini almak için izlemesi gereken yolu Ağaoğlu şöyle özetliyor:

"Covid-19 muayene ve test ücreti olarak Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu 250 liradan fazla bedel ödemiş olanlar, aradaki farkın kendilerine iade edilmesi talebiyle ilgili sağlık kuruluşlarına sadece şifahen değil, e-posta, faks gibi yazılı yöntemlerle başvuruda bulunmalıdırlar.Testi pozitif çıkış olanlar ise ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler. Özel hastaneden olumlu sonuç alamayan tüketiciler bu uygulamadan ötürü o sağlık kurumuna yaptırım uygulanması için Sağlık Bakanlığına şikayet etmenin yanı sıra, fazladan ödemiş oldukları paranın iadesine karar verilmesi için hiçbir ücret ödemeden kaymakamlık ve ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetine başvurabilirler.Pandemi sürecinde dışarı çıkmak istemeyenler Ticaret Bakanlığının TUBİS uygulaması üzerinden e-devlet şifreleriyle başvurularını yapabilirler. Tüketici Hakem Heyeti Kararları mahkeme kararı hükmünde olup, İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir."



