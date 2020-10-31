Türkiye Corona virüs testi pozitif çıkan İbrahim Kalın'dan açıklama

Corona virüs testi pozitif çıkan İbrahim Kalın'dan açıklama

Türkiye

Corona virüs testi pozitif çıkan İbrahim Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği corona virüs tedavisinde son aşamaya geldiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

31 Ekim 2020, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA

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