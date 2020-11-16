Corona virüs testi pozitif çıkanlar ne yapmalı? İşte 11 öneri

Corona virüs testi yaptırmak isteyen kişiler devlet hastanelerinden ücretsiz olarak testleri yaptırabiliyorlar. Bunun yanı sıra bazı özel hastaneler de ücreti karşılığında test yapabiliyorlar. Peki, bu testler nasıl yapılıyor?

Corona virüs testi nasıl yapılır?

Covid-19 testi ilk etapta ağız ve burundan alınan sıvı örneklerinin laboratuvara gönderilerek test edilmesiyle yapılıyor. Burada yapılan değerlendirmede hastada belirtiler olmasına rağmen testin negatif çıkması durumunda ise gerek görülürse kan testi veya tomografi de yapılabiliyor.

Corona testi sonucu kaç günde çıkar?

Testin yapıldığı merkeze göre değişmekle birlikte sonuçlar genellikle 2 gün içerisinde çıkmış oluyor. Bazı hastanelerde bu süre 1 güne kadar kısalabilirken bazı merkezlerde ise 3 güne kadar uzayabiliyor.

Test sonucu nasıl öğrenilir?

E-NABIZ üzerinden TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kişiler buradan test sonuçlarına ulaşabilirler.

Corona pozitif çıkanlar ne yapmalı?

Test sonucu pozitif çıkan kişiler evlerinde ve durumları stabil ise kendilerini karantinaya alarak Sağlık Bakanlığı’na durumu bildirmeli ve kendilerine verilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı. Durumu evde tedaviye mümkün olmayan hastalar ise yine ilgili sağlık kuruluşuna giderek ya da Sağlık Bakanlığı’na haber vererek hastanede tedavilerine devam etmeli.

İlaçları kullanırken 14 günlük süre büyük önem arz ediyor. Bu nedenle vaka ilaçları düzenli olarak kullanmalı, beslenmesine dikkat etmeli ve kendisini karantina altına almalı.

Sağlık Bakanlığı'nın evde covid-19 tedavisi ile ilgili önerileri ise şöyle:

Eve ziyaretçi kabul etmemelisiniz.

Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığınız zaman tıbbi maske takmalısınız.

Yemeğinizi aile bireylerinizden ayrı, tek başına yemelisiniz.

Bol su tüketmeye ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

Ev halkına bulaş riskini önlemek için mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız. Maskenizin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz. Özellikle evde yaşayan 60 yaş üstünde ve/veya COVID-19’un ağır seyredebileceği risk faktörü olan bireyler varsa mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riskini en aza indirilmelisiniz.

Ev içindeki hareketinizi olabildiğince sınırlı tutmalısınız.

Varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalısınız.

Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsanız bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1/100 normal sulandırmada) temizlenmelidir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu hazırlanışı: 5 litre suya küçük çay bardağının yarısı kadar çamaşır suyu

Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen tek kullanımlık kağıt mendille) ağzınızı kapatmalı, kullanılmış mendillerinizi ağzı kapalı naylon poşetlere koymalı, ikinci bir naylon poşete koyarak atmalı ve ellerinizi sık yıkamalısınız.

Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanmanız gerekirse bunları su ve sabunla yıkanmalısınız. Kullandığınız kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanmalıdır.

Odanızın temizliği esnasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. Solunum yolu veya vücut çıkartıları ile kirlenme olması durumunda su, sabun veya deterjanla temizlik yaptıktan sonra, tüm yüzeylerin 1/100 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerekir. Belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise 1/10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.

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