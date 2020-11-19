Futbol Corona virüs testi pozitif çıktı

Corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Corona virüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir, A Milli Takım’ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19 Kasım 2020, Perşembe 22:05 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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DHA

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