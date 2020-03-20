Corona virüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Corona virüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

Corona virüs test sonuçlarının gösterildiği uygulamaya enabiz.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz gibi e-Devlet’ten de giriş yapabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android marketlerde bulunan e-Nabız Mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Koronavirüs için hastanelerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test yapılıyor. Bu testi her hastanede yaptırmak mümkün değil. Şu anda Türkiye’de koronavirüs testi yapan 25 devlet hastanesi bulunuyor. Söz konusu devlet hastanelerinde koronavirüs testi için ücret alınmıyor. Fakat her isteyen test yaptıramıyor. Test için koronavirüs belirtilerinin yanı sıra son 14 günde yurt dışında bulunmuş olmak ya da yurtdışından dönen biriyle temas etmiş olmak gibi şartlar aranıyor.



