Corona virüs testinin sonucunu açıkladı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Alkoçlar, corona virüs testi yaptırdığını söyledi.
18 Ağustos 2020, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Alkoçlar, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; corona virüs salgınına karşı önlem aldığını söyleyen sosyetik güzel, "Ben, geçen kendimi kırık gibi hissetim. Hemen "Allah'ım Kovid-19 mu oldum?" diye hastaneye gidip test yaptırdım, negatif çıktı" ifadelerini kullandı.
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