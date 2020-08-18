Corona virüs testinin sonucunu açıkladı

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Alkoçlar, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; corona virüs salgınına karşı önlem aldığını söyleyen sosyetik güzel, "Ben, geçen kendimi kırık gibi hissetim. Hemen "Allah'ım Kovid-19 mu oldum?" diye hastaneye gidip test yaptırdım, negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

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