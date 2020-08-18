Magazin Corona virüs testinin sonucunu açıkladı

Corona virüs testinin sonucunu açıkladı

Magazin

Corona virüs testinin sonucunu açıkladı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Alkoçlar, corona virüs testi yaptırdığını söyledi.

18 Ağustos 2020, Salı 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Alkoçlar, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; corona virüs salgınına karşı önlem aldığını söyleyen sosyetik güzel, "Ben, geçen kendimi kırık gibi hissetim. Hemen "Allah'ım Kovid-19 mu oldum?" diye hastaneye gidip test yaptırdım, negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Halit Ergenç, Ozan Güven hakkındaki sözleri için özür diledi