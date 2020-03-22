Türkiye Corona virüs uyarılarına rağmen yaptılar, polis müdahale etti

Corona virüs uyarılarına rağmen yaptılar, polis müdahale etti

Türkiye

Corona virüs uyarılarına rağmen yaptılar, polis müdahale etti

Korona virüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerini otogar dışında kutlaması üzerine polis ekipleri müdahale bulundu.

22 Mart 2020, Pazar 09:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri korona virüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakan’ı açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

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