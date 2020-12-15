Corona virüs vaka sayısı 73 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 73 milyon 79 bin 242'ye yükseldi. ABD, 16 milyon 870 bin 28 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

1 milyon 625 bin 904 kişi yaşamını yitirdi

Bu ülkeyi 9 milyon 906 bin 484 ile Hindistan, 6 milyon 927 bin 145 ile Brezilya, 2 milyon 681 bin 256 ile Rusya, 2 milyon 379 bin 915 ile Fransa, 1 milyon 869 bin 666 ile İngiltere, 1 milyon 866 bin 345 ile Türkiye, 1 milyon 855 bin 737 ile İtalya, 1 milyon 762 bin 36 ile İspanya, 1 milyon 498 bin 160 ile Arjantin, 1 milyon 425 bin 774 ile Kolombiya ve 1 milyon 357 bin 141 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 625 bin 904 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 153 bin 298 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AA







