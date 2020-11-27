Corona virüs vakaları hangi illerde arttı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile online toplantı yaptı. "Salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk" diyen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor.



