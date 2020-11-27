Türkiye Corona virüs vakaları hangi illerde arttı?

Corona virüs vakaları hangi illerde arttı?

Türkiye

Corona virüs vakaları hangi illerde arttı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle online toplantı yaptı. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada bazı illerde yüzde 50, bazı illerde de yüzde 100 bir vaka artışı olduğunu söylemişti. Bakan Koca, o illeri sosyal medyadan açıkladı.

27 Kasım 2020, Cuma 19:16 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile online toplantı yaptı. "Salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk" diyen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor.


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