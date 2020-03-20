Türkiye Corona virüs vakalarının kaldığı izole odalar görüntülendi

Corona virüs vakalarının kaldığı izole odalar görüntülendi

Türkiye

Corona virüs vakalarının kaldığı izole odalar görüntülendi

Türkiye'de corona virüs tedavisi gören hastaların tutulduğu izolasyonlu odaların fotoğrafları ortaya çıktı.

20 Mart 2020, Cuma 09:08 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de vaka ve ölümlerin görüldüğü corona virüs salgınında vakalar için oluşturulan özel izolasyonlu odaların fotoğrafları ortaya çıktı.

Corona virüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları. Bu odalarda corona virüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor.

Negatif basınçlı odalar

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması. ’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

Hürriyet


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