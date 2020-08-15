Corona virüs vakalarının sonbaharda zirve yapması bekleniyor

Corona virüs salgını birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. Kanadalı üst düzey sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, korona virüs salgınında vaka sayılarında sonbaharda ciddi artışlar yaşanacağını ve salgının zirve yapmasını beklediklerini aktardı. Sağlık yetkilileri, Covid-19 salgını ile 2022 yılı Ocak ayına kadar mücadele edileceğini dile getirdi. Yetkililer, salgının seyri ile ilgili rapor oluşturduklarını ve sağlık sistemi için kötü durum senaryoları hazırladıklarını açıkladı. Sonbaharın yaklaşması ile vaka sayılarını artmasından endişe eden sağlık yetkilileri, vaka sayılarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca dalgalı seyredeceğini öngördüklerini aktardı.

Kanada Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, bu öngörülerin vatandaşların davranışlarına göre değişebileceğini ifade ederek, "Her şey bir nevi elimizde bu nedenle şu anda durumu iyi kontrol etmek, günlük ve haftalık olarak durum takibi yapmak gerçek sonucu belirleyecektir.

Yani kısa vadeli tahminlerle şu anda gördüğünüz dalgalanmalar bize ilerisi için bir mesaj niteliğinde. Hala kaderimiz elimizde ve şu anda yaptığımız şey ilerisi için bir ön değerlendirme" ifadelerini kullandı. Tam, hazırlanan raporlar Temmuz ayından itibaren 20-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerin salgından en fazla etkilenen grup olduğunu gösteriyor.

Vakalar daha da artabilir

Sağlık Sorumlusu Tam, bu yaş grubundaki vakaların korona virüsü pek ciddiye almadığını vurgularken, gençlerin virüse karşı "bağışık" olmadığını açıkladı. Tam, eğer Kanadalılar duruma ciddiyetle yaklaşmazlarsa vakalarda daha fazla artış olabileceği uyarısında bulundu.

Halk Sağlığı Görevlisi Yardımcısı Dr. Howard Njoo ise yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışı sosyal mesafenin mümkün olmadığı bar ve restoran gibi kalabalık ortamların yeniden açılmasına etki ettiğini ileri sürdü. Sağlık yetkilileri, her türlü senaryoya ve dalgalanmalara karşı hazırlıklı olduklarını vurgularken, vaka sayılarında yaşanacak artış karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalacağını ve can kayıplarında hızlı bir artışın yaşanabileceğinin altını çizdiler.

İHA