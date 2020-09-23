Dünya Corona virüs vakası sayısı 32 milyonu aştı

Corona virüs vakası sayısı 32 milyonu aştı

Dünya

Corona virüs vakası sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 milyonu geçti.

23 Eylül 2020, Çarşamba 23:05 Son Güncelleme:
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 32 milyon 110'a ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 119 bin 713 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 727 bin 750), Brezilya (4 milyon 602 bin 241), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), Güney Afrika (693 bin 556), İspanya (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174) ve Fransa (481 bin 141) oldu. Türkiye'de vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.

978 bin 985 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 978 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 23 milyon 556 bin 281 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 464 bin 844 aktif vaka bulunuyor.

AA


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