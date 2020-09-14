Corona virüs ve gribe aynı anda yakalanmak mümkün mü?

Covid-19 vakalarının, salgının başladığı günden bu yana en yüksek rakamlara yükseldiği şu günlerde herkesin aklında "Corona virüse mi yakalandım yoksa sadece grip mi oldum?" sorusu yer alıyor.

Euronews'ten Kerem Congar'ın özel haberine göre, her iki virüste de benzer belirtiler görülmesi ve bireylerin bünye yapıları gereği farklı tepkiler göstermesi sebebiyle bunun ayrımını yapmak oldukça zor. Ancak uzmanlar "Grip ve corona virüse birlikte yakalanmak mümkün ve bu durum bazı hastalarda oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilir" diye uyarıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde aile hekimliği yapan uzman doktor Adrian Burrowes, grip ve Covid-19 virüslerinin insan bünyesini aynı anda etkisi altına aldığı zaman bağışıklık sistemi üzerinde büyük tahribatlara neden olduğunu belirtiyor.

Doktor Burrowes, gribe yakalanılması durumunda vücudun oldukça hassas ve kırılgan olduğunu belirterek, bu durumun koronavirüsün etkisini daha da artırdığını ifade ediyor. Burrowes ayrıca "Böyle bir durumda bünyenizin savunma mekanizması çöker. Hem grip hem de Covid-19 virüsleri akciğerlere şiddetli bir şekilde saldırır. Ağır zatürre başlar ve akciğer sıvısında değişimler olur. Bu da, alerjik hastalıklara sebebiyet verir" diyor.

Salgın hastalıklar uzmanı Dr. Seema Yasmin ise her iki virüsün vücuda aynı anda etki etmesi durumunda kan zehirlenmesine yol açtığını, kalp hastalıklarını tetiklediğini ve beyin ile kas dokularında iltihaplanmaya neden olduğunu söylüyor.

California Üniversitesi Prof. Dr. Michael Matthay'ın en çok üzerinde durduğu nokta ise şöyle:

"Hem grip hem de koronavirüse aynı anda yakalanan bir kişi belki her iki hastalığı da atlatabilir ve fazla semptom göstermez. Ancak uzun vadede özellikle kalp ve akciğer ile ilgili hastalıklara olan bağışıklığı büyük oranda azalır."

Doktor Matthay benzer özellikler göstermesi sebebiyle Covid-19'un grip sezonuna kadar ABD'de yayılmadığını ancak daha sonra vaka sayılarında hızlı bir artış görüldüğünü ifade ediyor.







