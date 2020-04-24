Corona virüs yenen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Çanakkale'de corona virüsü yenmeyi başaran 92 yaşındaki Bahriye Kaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
24 Nisan 2020, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı.
Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.
Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, bugün köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN