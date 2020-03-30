Corona virüs yenidoğanlarda görülüyor mu?

Wuhan, Çin'de COVID-19'lu annelerden doğmuş olan 33 yenidoğanda SARS-CoV-2 ile erken başlangıçlı enfeksiyon tespit edildi. 2019 corona virüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyada hızla yayılıyor. Enfeksiyon sayısındaki artışla birlikte, bu hastalığa yakalanan gebe ve çocuk sayısı da artıyor.

Yakın zamana kadar corona virüs pozitif olan bir anneden bebeğe geçiş olup olmaması konusunda tartışmalar vardı. 9 hamile kadın üzerinde yapılan ufak çaplı çalışmada böyle bir geçişin olmadığı söyleniyordu. Ancak 26 Mart 2020 tarihinde JAMA Pediatri Dergisi’nde Lan Dong ve arkadaşlarının yazdığı bir makalede virüslü bir anneden doğan bebeğe geçiş olduğu gösterildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Oğuz Güngör, “Bu kohort çalışmasında, COVID-19 olan annelerden doğan tüm yeni doğan bebekler, Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'daki Wuhan Çocuk Hastanesinde değerlendirilmişti. COVID-19 olan veya risk altında olan yenidoğanların tanı ve tedavisi, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin Perinatal-Yenidoğan SARS-CoV-2 Komitesi tarafından sağlanan yönergelere uygun şekilde yönetilmişti. Testler, nazofaringeal (burun-boğaz) ve anal (makattan) swab örnekleri kullanılarak yapıldı. Veriler Ocak 2020'den Şubat 2020'ye kadar toplandı.” dedi.

COVID-19 olan annelerden doğan ve COVID-19 pozitif olan 3 yenidoğan dahil olmak üzere 34 yenidoğan tanımlandığını söyleyen Güngör, 33 yenidoğanın 4'ünde en sık görülen semptomun nefes darlığı olduğunu ve ölüm bildirildiğini kaydetti.

COVİD 19 pozitif olan 3 yenidoğanın ayrıntılı bilgilerini Güngör, şu şekilde değerlendirdi: “Birinci hasta, 40 haftada doğum gerçekleştirdi. Annede COVID-19 pnömonisi olması nedeniyle doğum sezaryen ile sağlandı. Doğumdan sonraki 2. günde, bebekte muayene sırasında uyku hali ve ateş tespit edilmiş ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine taşınmış. Akciğer grafisinde zatürre görülmüş, ancak diğer laboratuvar testleri normal bulunmuş . Nazofaringeal ve anal test örnekleri doğumdan sonraki 2. ve 4. günlerde pozitif bulunmuş, 6. günde negatif tespit edilmiş.

İkinci hasta, annede COVID-19 zatürre olması nedeniyle sezaryen ile 40 hafta ve 4 günde doğurtulmuş. Bebekte uyku hali, kusma ve ateşle meydana gelmiş. Fizik muayenede özellik tespit edilmemiş. Kan testlerinde değişiklikler izlenmiş, akciğer grafisinde zatürre saptanmış. Nazofaringeal ve anal testler doğumdan sonraki 2. ve 4. günlerde pozitif ve 6. günde negatif tespit edilmiş.

Üçüncü hasta, annede COVID-19 zatürre ve bebekte fetal sıkıntı olması nedeniyle 31 hafta ve 2 günde sezaryen ile doğurtulmuş. Yeniden canlandırma işleminin yapılması gerekmiş. Bebek yoğun bakımda tedaviye alınmış ve 14. günde zatürre tablosu düzelmiş. Bu bebekte sepsis şüphesi olduğu için, doğumdan sonraki 2. ve 4. günlerde test pozitif ve 7. günde negatif olarak değerlendirildi.”

COVID-19 riski altındaki yenidoğanların yakından takip edilmeli

Bu çalışmaya dahil edilen 33 bebekten 3'ünde SARS-CoV-2 enfeksiyonu tespit edildiğini söyleyen Güngör, “Doğum sırasında yenidoğanların solunum yollarında veya makatlarındaki SARS-CoV-2 kaynaklarının maternal olması muhtemeldir. Buna rağmen yapılan 2 çalışma hastalıktan etkilenen annelerden doğan bebeklerde COVID-19'u düşündüren klinik bulguların olmadığını ve amniyotik sıvısı, kordon kanı ve anne sütü dahil tüm numunelerin SARS-CoV- için negatif olduğunu gösterdi. Ancak anneden bebeğe dikey geçiş dışlanamaz. Bu nedenle, hamile kadınların taranması, sıkı enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, enfekte olmuş annelerin karantinaya alınması ve COVID-19 riski altındaki yenidoğanların yakından takip edilmesi çok önemli” diye konuştu.

İlgili Haberler Corona virüs salgınında ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat!

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.