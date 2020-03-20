Corona virüs zamanında aşk ve cinselliğin nasıl etkilendiği araştırıldı

Corona virüs pandemisi küresel çapta hükümetleri toplumsal mesafe önlemleri uygulamak zorunda bırakırken, bu kapsamda eğlence mekanları kapanır ve insanlar evlerine hapsedilirken, toplumsal hayata yansıması mercek altında. Corona virüs karantinası günlerinde aşk ve cinselliğin nasıl yaşanacağı, başlı başına soru işareti haline geldi.

İspanya'da ulusal karantina ilan edilmesinin ertesi günü Tinder'dan üç gündür mesajlaştığı kadını evine çağırma cesareti gösteren 30 yaşındaki Marcos, olumlu yanıt almasına şaşırırken, taksiyle gelen, eldiven takan ve asansöre binmeyi reddeden kadınla sevişme fırsatını buldu. Kadının tek şartı, Marcos'un şafaktan önce taksi çağırıp evine gitmesini sağlamasıydı.

Reuters'in konuştuğu Marcos "İlk kez bir kadın ilk randevu için evime gelmeyi kabul etti. Bu, tüm bunlar bitmeden önceki son tek gecelik ilişkim olacak herhalde" dedi.

Reuters, çöpçatanlık sitelerinin kullanıcıları arasında pek azının Marcos gibi yüzyüze görüşmeyi tercih ettiğini, çoğunun video sohbet uygulamalarıyla yetindiğini belirtti.

Lübnan'da yasaklı olmasına rağmen Grindr kullanan 20 yaşındaki bir Beyrutlu, "Eskiden 'cinsel ilişki arıyorum' denilirdi, şimdi 'corona virüs geçtikten sonra bakarız' deniliyor" gözlemini aktardı.

Mobil uygulamalarla ilgili veri araştırmaları yürüten Sensor Tower'a göre, corona virüs pandemisinden beri ne ABD'de ne de küresel çapta çöpçatanlık uygulamalarını indirenlerin sayısında önemli bir değişim gözlendi.

Bumble uygulaması, kullanım sayılarının istikrarlı ve mevsimsel eğilimlere uygun olduğunu bildirirken, OkCupid uygulaması New York gibi büyük şehirlerde genç kullanıcıların artış gösterdiğini belirtti.



