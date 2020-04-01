Bağışıklığımızı oldukça güçlendirece corona virüse düşman ve sağlığımıza dost besinleri Medipol Pendik Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek posta.com.tr’ye anlattı.

Corona virüse düşman sağlığınıza dost besinler

Türkiye Diyetisyenler Deneği tarafından yayınlanan corona virüs hakkında beslenme önerileri ışığında her ana öğünde tabağınızın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının ise eşit üç parça halinde meyvelerden, kurubaklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar gibi yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünleri olan süt, yoğurt, ayran ve peynirden oluşmasını öneriyoruz. Yumurta ve peynir çeşitleri de uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein içerirler. Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici özelliktedir. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Paket paket makarna almak yerine mevsime uygun ve dayanıklı sebze ve meyveler alabilirsiniz. Karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates, meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muzu dolabınızda uzun süre tutabilirsiniz. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık vermelisiniz. Ayrıca hazır limon suyu değil taze limon suyunu yemeklerinize eklemelisiniz.

Taze sebze ve meyvenin bir kısmının daha sonra tüketilmeye veya pişirilmeye uygun miktarlarda dondurularak saklanması da evden uzun süre çıkılamayan durumlarda sağlıklı beslenmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gereklidir. Kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü uzun, lif ve mineral kaynağı gıdalar olduğu için evde bulundurabilirsiniz. Her gün tüketilebilirler oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya gibi gıdalar her gün tercih edilebilir.

Haftada en az iki defa tüketilmesi önerilen balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurabilirsiniz.

Home Office çalışırken yediklerinizi sınırlandırın!

Kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler gibi yiyecekleri sınırlandırmalısınız. Özellikle home office çalışanlar bilgisayar başında yediklerinin miktarını fark etmeden tüketiyor. Çalışırken hangi besini ne kadar tükettiğimize dikkat etmeliyiz.

Yemek hazırlarken temizlik ve iyi pişirmek önemlidir. corona virüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere, pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi gerekiyor.

Bağışıklık sistemi için uyku düzeni de oldukça önemlidir. Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır.

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