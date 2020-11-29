Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu

Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi. Singapur’da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında corona virüse yakalandı.

Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, corona virüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.



