Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu
Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken corona virüse yakalandı. Bu ay içinde doğum yapan anne, virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.
29 Kasım 2020, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi. Singapur’da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında corona virüse yakalandı.
Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, corona virüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.
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