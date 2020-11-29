Dünya Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu

Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu

Dünya

Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu

Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken corona virüse yakalandı. Bu ay içinde doğum yapan anne, virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.

29 Kasım 2020, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi. Singapur’da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında corona virüse yakalandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, corona virüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.

İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması bitince vatandaşlar AVM'ye akın ettiÇölde keşfedilen gizemli metal blok esrarengiz şekilde kaybolduAnkara'da okul öncesi eğitim- öğretim uzaktan yapılacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
I. Mahmud Çeşmesi tartışması
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çölde keşfedilen gizemli metal blok esrarengiz şekilde kayboldu