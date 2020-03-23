Corona virüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı

Dünyayı etkisine alan ve çok hızlı yayılımıyla dünyayı tehdit eden salgın hastalık corona virüsle mücadelede bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok büyük önem taşıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, özellikle de kronik hastalığı olanların ve yaşlıların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek “Yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflıyor, bu da yaşlılıkta daha fazla enfeksiyon ve kanser görülmesine, yaşlıların bulaşıcı hastalıklara daha yüksek oranda yakalanmasına yol açıyor. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonları, grip ve özellikle zatürre dünya çapında 65 yaş üstü kişilerde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor” diyor.

Sigara ve alkol bağışıklığı baskılar

Bağışıklığı baskılayan bir diğer faktörün de sigara ve alkol tüketimi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Evrenkaya şöyle konuşuyor:

Sigara, bronşlarımızda yer alan ve yabancı partiküller ile bakterilerin vücut dışına atılmasını sağlayan “siliya” denen tüycükleri felç eder. Solunum sistemi sekresyonlarını artırarak, mikroorganizmaların yerleşip, çoğalmasını kolaylaştırır. Alkol de, özellikle çok miktarda alındığında birçok vitaminin vücut tarafından kullanılmasını bloke eder. Vücutta albümin üretimine sekte vurur. Doğrudan bağışıklık sistemini baskılar.





Bağışıklık sistemi yanlış hedefe odaklanabiliyor

İnsan vücudunun birçok mikrop için ideal bir ortam olduğundan, mikropların içeri girmeye çalıştığını, bağışıklık sisteminin görevinin ise onları dışarıda tutmak, aramak ve yok etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, buna karşın bağışıklık sisteminin bazen yanlış hedefe odaklanabildiğini, böyle olduğunda da dizi hastalığın ortaya çıkmasına yol açabildiğini söylüyor.

Aşıların ise, bulaşıcı hastalıkları önlemenin en iyi yollarından biri olmaya devam ettiğini belirten Prof. Evrenkaya, daha önce çiçek hastalığı, çocuk felci ve boğmaca gibi yıkıcı hastalıkların dünya çapında aşılama programları yoluyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını ver ortadan kaldırıldığını vurguluyor.

Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmek gerektiğini, bunun için de aşağıdaki 10 kuralın büyük önem taşıdığını vurguluyor;

Ellerimizi sık sık yıkamak Etleri iyice pişirmek Sigara içmemek Sağlıklı ve dengeli beslenmek Düzenli egzersiz yapmak İdeal kiloyu korumak Alkol almamak ya da ölçülü olarak içmek Yeterli ve kaliteli uyumak Stresi en aza indirmek Yeterince dinlenmek









Bağışıklığı desteklediğini iddia eden takviyelere dikkat

Mağaza raflarındaki birçok ürün, bağışıklığı artırdığını veya desteklediğini iddia ederken, Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya;

Aslında, vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerini artırmak her zaman mutlaka iyi bir şey değil. Bağışıklık sisteminde çok farklı mikroplara birçok şekilde yanıt veren çok sayıda farklı hücre türü var. Hangi hücreleri, hangi sayıya yükseltmelisiniz? Hiç kimse bu sorunun cevabını bilmiyor. Eczanelerde satılan bazı preparatların, bağışıklık fonksiyonunun bazı bileşenlerini değiştirdiği tespit edilmiş olsa da, bunların hastalıklardan korunmak için aldığımız önlemlerden daha üstün olduğu kanıtlanmadı. Bu nedenle, ticari sloganlara kulak verirken, dikkatli olmak şart. Diyetimizin bize tüm mikrobesin gereksinimlerini sağlamadığından şüpheleniyorsak - örneğin, sebzelerle aramız iyi değilse – doktora danışarak günlük bir multivitamin ve mineral takviyesi alınabilir. Tek bir vitaminin mega dozlarını almaktan çok, multivitamin almak daha mantıklı olabilir.

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