Corona virüse karşı bağışıklık kaç ay sürüyor?

Azalan antikor seviyelerine ilişkin raporlar, corona virüse karşı bağışıklığın birkaç ay içinde kaybolabileceği ve tekrar yakalanılabileceği endişesi yaratmıştı.

Ancak ABD'de La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, corona virüse yakalandıktan sekiz ay sonra, virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıktı.

New York Times'a konuşan La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nden virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir" dedi.

Araştırma için Covid-19 geçirmiş 19-81 yaş arası 185 kişi ile bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmada hastaların çoğunun hastaneye yatmayı gerektirmeyen hafif semptomları vardı. 185 kişiden düzenli kan örneği alındı ve incelendi.

Dr. Crotty, “Yalnızca birine bakarsanız, gerçekten tam resmi kaçırabilirsiniz. İncelemelerde antikor miktarı zamanla azalmasına rağmen, B hücresi ve T hücresinin virüs hafızası devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak antikorların enfeksiyondan altı ila sekiz ay sonra da dayanıklı olduğu tespit edildi.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da corona virüs hastalarının vücudunda iyileştikten sonra 17 yıl daha corona virüs ile savaşabilecek sayıda bağışık hücresi taşıması oldu. 2003 yılında Çin'deki Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu’nu (SARS-Cov) yenen bir hastanın, 17 yıl sonra hala corona virüse karşı bağışıklık hücreleri taşıdığı ortaya çıktı. Sars, ilk corona virüs türünden olarak adlandırılıyor.







