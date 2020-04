Corana virüse karşı özelikle koruyan bir ilaç ya da aşı tedavisi henüz bulunmasa da, kişisel koruyucu ve önleyici önlemler hastalığa yakalanma riskini ciddi şekilde azaltabilir. Corona virüsü ile karşılaşmış insanlar arasında yaş, eşlik eden kronik hastalıklar, sigara içmek, yaşam tarzı ve diğer çevresel faktörler, diyet, beslenme alışkanlıkları virüsün farklı insanlarda farklı şiddette hastalık bulguları göstemesine yol açabildiği iddia ediliyor. Corona virüsün bulaştığı kişilerde, çok çeşitli istatistikler olmasına rağmen genel olarak, yüzde 86’sı hafif ya da hiç belirti vermeden hastalığı geçiriyor, yüzde 12’si hastanede tedaviye ihtiyaç duyuyor, yüzde 2’si yoğun bakım ünitesinde tedaviye ihtiyaç duyacak şekilde, hayati tehdit eden ciddi hastalık belirtileri gösteriyor.





Vitaminler, selenyum ve çinko önemli

Bu tip viral enfeksiyonlarda vücut bağışıklığının güçlendirilmesi ve hastalığın şiddeti ve süresinin azaltılabilmesi için barsak florasının, vücuttaki D, A, C, E vitaminlerinin, selenyum ve çinko seviyelerinin önemli olduğunu belirten çok sayıda bilimsel çalışma var. Diyet ve beslenme, bağışıklık sistemi yetkinliğini her zaman etkiler, enfeksiyon riski ve şiddeti üzerinde etkileri vardır. Sağlıklı bir diyet ve beslenmeyle vücudun ihtiyacı olan antioksidanları, beta-karoten, C vitamini, E vitamini ve polifenolik dahil olmak üzere diğer bağışıklık fonksiyonlarını harekete geçiren anti-enflamatuar besinleri doğal olarak almak mümkün. Bu besinler başta corona virüs olmak üzere, virüs enfeksiyonları riskinin azaltılması ve hastalık seyrinin değiştirilmesinde etkili olabilir. Bununla birlikte, tek başına diyet, belirli metabolik ve yaşam tarzı koşullarında yeterli olmayabilir;





Bağırsak florası/mikrobiyota:

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Bağırsak mikrobiyotası kişinin bağışıklık tepkilerini güçlendirebilir. Buna karşın bozulan bağırsak mikrobiyotası viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkilerini ve vücut savunmasını etkilerken hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası corona virüs enfeksyonunun şiddeti ve süresi için belirleyici bir faktör olabileceği iddia ediliyor. Kişinin kendi diyet ve beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyotasının yapısının ve fonksiyonunun en temel belirleyicisidir. Genel olarak, probiyotiklerin, prebiyotik liflerin, ve bitkisel polifenollerin çeşitliliği ile dengeli beslenme, sağlıklı bir mikrobiyotayı destekler. Özellikle, diyet ve beslenme kalitesinin artırılmasının corona virüslü bireylerde ciddi enfeksiyon riskini azaltabileceğini iddia eden çok sayıda bilimsel çalışma var. Bu nedenle, bol bol kefir, ev yapımı yoğurt, turşu gibi probiyotiklerden zengin fermente gıdalar tüketilmesi bağışıklık sisteminin güçlendirilerek, corona virüs enfeksiyonuna karşı vücut direncinin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.





D vitamini

Çok sayıda bilimsel çalışma D vitamininin solunum yolu enfeksiyonunun önlenmesi için koruyucu rolü olduğunu, ayrıca viral enfeksiyon riskinin D vitaminiyle azaltılabileceğini destekler. Potansiyel mekanizmalar arasında vücuttaki virüse karşı bağışıklık sisteminin uyarılması ve harekete geçirilmesi, bağışıklık düzenleyici savunma etkileri olmasıdır.





C Vitamini

C vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarındaki bağışıklık düzenleyici etkileri iyi bilinir.Virüs enfeksiyonu riski altındaki kişilerde bağışıklık tepkilerini düzenlemek ve desteklemek için iyi bir seçenek olarak görülür.





A vitamini

A vitamini eksikliği olanların artan viral enfeksiyon riskine eğilimli olduğu iddia edilir. A vitamini eksikliğinin viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık yanıtlarının bozulması ile ilgili olduğu düşünülür.

Selenyum

Selenyum eksikliğinin vücutta çeşitli virüs enfeksiyonlarda artmış hastalık riskiyle ilgili olduğu gösterilmiştir. Eksiklik durumunda, selenyum takviyesinin viral enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için yararlı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar vardır.





Çinko

Çinko normal fonksiyon ve enzimatik fonksiyonların çoğunda önemli katkıları olan temel bir mikro besin maddesi. Çinko vücutta doğal öldürücü hücreler ve nötrofiller dahil olmak üzere bağışıklığı düzenleyen hücrelerin geliştirilmesi için önemli. Çinko eksikliği günümüz yaşam tarzında şaşırtıcı derecede yaygın. Çinko eksikliği viral enfeksiyonlarda bağışıklığı bozar, takviyesinin bazı virüs enfeksiyonlarının süresi üzerinde olumlu iddia eden bilimsel çalışmalar vardır.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, corona virüsle karşılaşmış kişiler arasında farklı diyet, beslenme, yaş, cinsiyet, eşlik eden mevcut kronik hastalıklar, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin varlığının corona virüs enfeksiyonunun şiddeti hakkında farkılıklar göstermesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.