Corona virüs salgını nedeniyle elleri yıkamak ama bunu yaklaşık 20 saniye ve detaylı bir şekilde yapmak gerekiyor. Mikropların yayılmasını durdurmanın en kolay ve etkili yolu olan el yıkamayı çocuklara travma yaratmadan, ileride takıntı haline getirecek davranışlar sergilemeden yapmak da çok önemli. Bu temizlik rutinini daha eğlenceli hâle getirmekse biz yetişkinlerin elinde. İşte çocuklara ellerini yıkatmanın 10 eğlenceli yolu.









1- Köpük oyunu oynayın

Çocuklar suyla oynamayı genellikle sever. Siz de su ve sabun alarak küçük kaba koyun ve bırakın orada çocuğunuz su ve sabunla bir süre oynasın ve köpükler çıkartsın. Çevreye dökülmemesi için altına naylon bir örtü serebilirsiniz.

2- Evcilik oynayın

Evcilik oynamayı seven bir çocuğunuz varsa oyunun bir yerinde çamaşır yıkamasını sağlayın. Ama şimdiki gibi makinede değil, elde! "Masa örtüsüne çay döküldü, hadi yıkayalım, leke olmasın" diyerek küçük bir masa örtüsünü iyice sabunlayarak yıkatabilirsiniz.

3- Şarkı söyleyin

El yıkamaya birlikte giderek her defasında şarkı bitene kadar ellerinizi yıkamayı deneyin.

4- Tıraş köpüğünden faydalanın

Banyoda tIraş köpüğünü aynaya sıkarak üzerine parmakla yazılar yazabilirsiniz. Sonra da sabuna geçiş yaparak çocuğunuzun ellerini yıkamasını sağlayabilirsiniz. Hem oyun hem el yıkama bir arada.

5- Eğlenceli sabunlar satın alın

Evinize farklı renk ve şekillerde sabunlar alabilirsiniz. Onlarla bir yandan oyun oynarken diğer yandan ellerini yıkamasını sağlayabilirsiniz.

6- Oyuncaklardan faydalanabilirsiniz

Kirli olmasalar bile bazı yıkanabilir oyuncaklarına un, boya bulaştırabilir sonra onu iyice yıkamasını isteyebilirsiniz.

7- Boyalardan faydalanın

Evde bulunan boyalarla resim yaptığınızda çocuğunuzun elleri boyanacaktır. O sırada kendinizinkini de boyayın ve birlikte şarkı söyleyerek elleri yıkamayı önerin.

8- Yemekleri birlikte yapın

Siz yemek yaparken eşlik etmelerini sağlayın. Böylelikle sizinle yemek yapabilmek için önce ellerini yıkaması gerektiğini öğrenir.

9- Baloncuklar yapın

Su ve bulaşık deterjanıyla baloncuklar yapın. Ellerine bulaşan deterjanı yıkaması gerektiğini, yoksa gözlerinin yanabileceğini söyleyerek el yıkamak için corona virüs harici bir sebep daha yaratmış olursunuz.

10- Deney yapın ve mikroplar hakkında bilgi verin

Ellerine parlak sim ya da kuru nane gibi bir malzeme bulaştırın. Bunu yıkamasını ve ellerindeki mikropların bu şekilde uzaklaştığını ona göstererek anlatın.

Corona virüs salgını nedeniyle çocuklara el yıkatırken sürekli virüsle ilgili korkutmak, onlara kızarak el yıkamaları gerektiğini anlatmak ileride psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirten uzmanlara kulak verin ve çoğu zaman corona virüs bir sebep ortaya atmaya çalışın.

Corona virüs önemli ve ciddi bir durum ancak bu salgın geçtiğinde çocuğunuzun psikoloji bu durumdan hasar almamalı. Bu sebeple corona virüse karşı çocuklara el yıkamayı öğretmenin 10 eğlenceli yolunu deneyebilirsiniz. Hatta başka eğlenceli yollar da bulabilirsiniz.

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