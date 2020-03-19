Corona virüse karşı uzmanından öneri

Corona virüse karşı antioksidan ve mikroorganizma içeriği yüksek besin öğesi olan kırmızı pancar turşusu da uzmanların önerileri arasında yer alan besinler arasında bulunuyor. Beslenmenin sağlık ve yaşam kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere önem vermemiz gerekecek.

Solunum yolu sıkıntılarına iyi geliyor

Kırmızı pancar antioksidan özelliği yüksek bir besin. Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksek. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

DHA

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